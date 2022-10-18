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Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu!

Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu!
18 Ekim 2022 Salı 12:03

Aydın İncirliova'da yol kenarında bir kadın ölü olarak bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının vücudunda yara izleri bulunduğu öğrenildi

Erbeyli Mahallesi Aydın-İzmir kara yolu kenarında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının araç çarpması sonucu ölmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, kimlik tespiti ve olaya ilişkin çalışma başlattı. Jandarma ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

2 OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, kara yolu kenarında bulunan kimliği belirsiz kadın cesediyle ilgili MOBESE kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde cesedi bulunan kadına iki otomobilin çarptığı belirlendi. Görüntülerden plakası belirlenen 2 otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Sürücülerin jandarmadaki işlemleri sürerken, cesedi bulunan kadının parmak izinden ise kimliğinin tespiti için çalışıldığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kadın cesedi #ölüm
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