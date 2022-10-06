SAHNEDE SAÇLARINI KESTİLER
SAHNEDE SAÇLARINI KESTİLER
0
YEŞİL GİYEN KADINLAR METROYU BİRBİRİNE KATTI
YEŞİL GİYEN KADINLAR METROYU BİRBİRİNE KATTI
0
ÇOK KONUŞULACAK YANIT
ÇOK KONUŞULACAK YANIT
0
GÜLŞEN İMZA VERDİ
GÜLŞEN İMZA VERDİ
0

Aydın'da zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkıp, zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Akcihan (23), hayatını kaybetti

Aydın'da zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
06 Ekim 2022 Perşembe 15:52

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın yönüne giden Mustafa Akcihan yönetimindeki 09 C 2787 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Akcihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Akcihan'ın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Çine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #çine #kaza #ölüm
Önceki Haber
İzmir'e fırtına uyarısı!
Sonraki Haber
Elektrikli bisikletten düşen Berfin hayatını kaybetti
Elektrikli bisikletten düşen Berfin hayatını kaybetti
Elektrikli bisikletten düşen Berfin hayatını kaybetti
0
Bu gölden geriye sadece adı kaldı!
Bu gölden geriye sadece adı kaldı!
0
Kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu!
Kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu!
0
Kütahya'da 34 taşınmaz kiraya verilecek
Kütahya'da 34 taşınmaz kiraya verilecek
0
Obez kediye 'mide botoksu' yapıldı
Obez kediye 'mide botoksu' yapıldı
0
Arazi meselesi yüzünden yengesini öldürüp, intihar etti!
Arazi meselesi yüzünden yengesini öldürüp, intihar etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.