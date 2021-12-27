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Aydın'dan zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde tır, panelvan ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Aydın'dan zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
27 Aralık 2021 Pazartesi 14:02

Aydın-İzmir kara yolu Naipli Mahallesi'nde Ahmet Kınsız (64) idaresindeki 09 BAY 222 plakalı tır, karşı yönden gelen Sezgin Atay'ın (45) kullandığı 09 ADL 162 plakalı panelvan ve Göksu Selen (54) yönetimindeki 09 AEA 112 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, panelvan sürücüsü Atay'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler Kınsız ve Selen ile araçlarda bulunan Abdullah Atay (36) ve Ahmet Gelmez (50), ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atay'ın cenazesi otopsi için Germencik Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat çift taraflı trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #kaza #trafik kazası #ölüm #germencik ölüm
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