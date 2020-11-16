Aydın-Denizli Otoyolu’nun temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu’nun temel atma törenini gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, “Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek.” dedi

Toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın-Denizli Otoyolu için Merkezefendi ilçesi Salihağa Kavşağı’nda temel atma töreni düzenlendi. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli ve Aydın milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Aydın ve Denizli’yi birbirine bağlayan Aydın-Denizli Otoyolu’nun temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ‘Yol medeniyettir’ vizyonu doğrultusunda 18 yıldır ülke ulaşımını şahlandırdıklarını belirterek, “Kapıkule’den başlayıp, Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz’e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek son halka olan Aydın-Denizli Otoyolu şimdiden milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kara, hava, deniz ve demiryollarında reform niteliği taşıyan projelerle ülkemizin her bir noktasını birbirine yaklaştırırken, Avrasya Bölgesi’ni önemli ticaret ve seyahat rotalarına bağlandık. Karayolları projelerimizi ülkemizin tüm bölgelerini ve tüm şehirlerini kalkındırma hedefine uygun olarak hayata geçirdik. Tünellerle dağları deldik, köprülerle akarsuları geçtik. Marmara Bölgesi’nde dairesel bir karayolu ağını tamamladık. 2022 yılı başında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de hizmete açacağız. Avrupa ile Ege Bölgemizi doğrudan bağlayacak yeni köprümüzden geçen bir araç, Avrupa’nın herhangi bir şehrinden kalkıp kesintisiz otoyollarımızdan olarak Denizli’nin merkezine kadar konforlu ve hızlı bir şekilde gelecek.” dedi.

Hızla devam ediyoruz

Otoyol yapım çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi’yle, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni otoyol konforuyla tanıştırdık. 4 Eylül’de 1. ve 3. kesimlerini açtığımız Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara’yı; Aksaray, Nevşehir ve Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesi'ne bağlıyoruz. Dünya ölçeğinde bir turizm merkezi olan Kapadokya’ya ulaşımı, bu otoyolla daha konforlu hale getiriyoruz. Son etabı olan 2. kısmını da çok yakın bir zamanda hizmete vereceğiz ve böylece Avrupa-Ortadoğu otoyol bağlantısını da kesintisiz hale getirmiş olacağız. Asya-Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul’un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu’muzu da kesim kesim açmaya devam ediyoruz. En son olarak Kurtköy-Akyazı arasında yer alan; 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi açtık ve böylelikle toplam uzunluğu 398 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açılan kesimini 321,2 kilometreye ulaştırdık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz” diye konuştu.

Tasarruf edilecek

Otoyol ile bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledileceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında bir kavşak konumunda olan Denizli ilimizin önemi ve ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu; 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğundadır. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacaktır. Otoyol güzergahı, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı’ndan başlayarak Dalaman üzerinden Yenipazar’a ulaşacak, Büyük Menderes Nehri’nin güneyinden, Hamidiye ve Yazırlı yerleşkelerinin kuzeyinden de Kuyucak ilçesinin güneyine varacak. D-585 (Aydın-Denizli) ayrımı -Karacasu Devlet Yolu’nu geçen otoyol, Karapınar’ın kuzeyinden, Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu’na paralel devam edecek. Sarayköy’ün güneyinden geçerek, Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolu’nun kuzeyine geçecek. Bu noktadan itibaren Denizli ilini çevreleyen otoyolumuz, Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edip, Kocabaş mevkiinde sonlanacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek” diye konuştu.