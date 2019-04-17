Aydın, kadınlara emanet

İlk meclis toplantısını gerçekleştirilen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık divanının tamamı kadınlardan oluştu. Başkan Çerçioğlu, tek amaçlarının kente hizmet etmek olduğunu söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye başkanı ve meclis üyesi seçilenleri tebrik eden Çerçioğlu, tek amaçlarının kente hizmet etmek olduğunu söyledi.

Erkekler encümene

Konuşmaların ardından mecliste katip üyeliği için yapılan oylamada CHP'li Ayşe Özdemir, Yasemin Gürsoy ve Hatice Kurban ile İYİ Parti'li Semra Yücel ve Fatma Tabak kâtip üye seçildi. Böylece meclis başkanıyla birlikte başkanlık divanının tamamı kadınlardan oluştu. Meclis 1. Başkanvekilliğine CHP'li Evrim Karakoz, 2. Başkanvekilliğine ise İYİ Partili Cihan Demirel'in seçildiği mecliste, encümen üyeliklerine ise İYİ Partili Hayati Atlı, Semra Yücel ve Kadir Mutlu ile CHP'li Malik Ercan ve AK Parti'li Mehmet Güler seçildi.