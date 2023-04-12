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Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilde 35 gram metamfetamin ve ikiz plaka ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
12 Nisan 2023 Çarşamba 21:51

Aydın İl Jandarma ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu.

Ekipler yaptığı aramada, 35 gram metamfetamin, ikiz plaka, 8 bin 845 lira ile 10 bin 165 İran riyali ele geçirdi, şüpheliler C.Y, O.C. ve S.N.Y'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #3 tutuklama #aydın #operasyon #uyuşturucu
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