Aydınlı çocuklar Arıcılık Müzesi'nde

Çineli çocuklar 'Arılar Varsa Yarınlar Var' Projesi kapsamında Türkiye'nin ilk arıcılık müzesi olan Çine Arıcılık Müzesi'ni ziyaret etti. Çocuklara arılar, arıların önemi ve müze ile ilgili bilgi verildi, müzedeki tarih boyunca kullanılan arıcılık malzemeleri anlatıldı.

Aydınlı çocuklar Arıcılık Müzesi'nde
27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:29

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve tadilatı yapılan Çine Arıcılık Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzeyi Çine Atatürk İlkokulu, Çine Fevzipaşa Sevim Kalkan İlkokulu ve Çine Hüseyin Özkan İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte gezerken, ziyarette Tema Vakfı İlçe Temsilcisi Hicabi Solak ile TEMA ilçe yönetimi de hazır bulundu.

Eğitim materyalleri

Çocuklara Hicabi Solak ve müze yetkilisi Hüseyin Basri Çalışkan tarafından arılar ve arıcılık tarihi boyunca kullanılan malzemeler anlatılıp eğitim verildi. Ziyarette ayrıca çocuklara çeşitli tanıtım materyalleri de dağıtıldı. Çine Arıcılık Müzesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Belediyesi ve Çine Gelişim Vakfı ortak çalışmasıyla hizmet vermeye devam ediyor. Çocuklar, arıların önemini ortaya koyan müze için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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