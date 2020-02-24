Aynı aileden 3 kişi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Aynı aileden 3 kişi öldü
24 Şubat 2020 Pazartesi 11:15

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu Medet Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta meydana geldi. Mehmet Sönmez yönetimindeki 34 3749 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz olarak karayoluna çıkan Osman Güven (52) idaresindeki 48 L 4091 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücünün eşi Güldane Güven (52) ve kayınvalidesi Fatma Cabbar (78) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Güven ile oğlu Engin Güven ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Güven doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde kazayı görenlerden İbrahim Çavuşlu, otomobilin hurdaya döndüğünü, içerisindeki 3 kişinin can verdiğini söyledi. Kazanın yaşandığı noktada sık sık kazaların yaşandığını kaydeden Çavuşlu yetkililerin bölgede önlem almasını istedi.  

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