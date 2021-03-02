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Aynı çiğ köfteciye ikinci kez saldırı!

Afyonkarahisar'daki çiğ köfteciye ikinci kez saldırı oldu. Bu kez saldırganın gözaltına alınan G.Ş.'nin kardeşi olduğu öğrenildi

02 Mart 2021 Salı 08:54

Afyonkarahisar’da G.Ş.’nin sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Yılmaz Koç’u küfrederek, darbettiği iş yerine akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu. Olaydan sonra gözaltına alınan G.Ş.’nin kardeşi olduğu söylenen H.Ş., saat 22.00 sıralarında bir otomobille çiğ köfteciye geldi. Araçtan inen H.Ş., önce elindeki içki şişesini iş yerinin camına fırlattı ancak kıramadı. Daha sonra kapıya tekme atarak, içerideki Bilal T.’yi dışarı çağıran H.Ş., bu kez dükkanın önünde bulunan sehpayı fırlatarak, iş yerinin camını kırdı. İş yeri önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren H.Ş.’yi beraber geldiği kişiler sakinleştirip, uzaklaştırmaya çalıştı. İş yerinde bulunan Bilal T.’ye küfürler de eden H.Ş., arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde saldırganın önce iş yerinin camına şişe fırlattığı, ardından kapıyı tekmelediği, sonrasında da sehpayı cama fırlatıp, kırdığı anlar yer aldı. Olay sırasında içerideki Bilal T.’nin "Ben ne yaptım ağabey. Benim ne suçum var” diye seslendiği duyulurken, camı kıran H.Ş.’nin küfürler etmesi de görüntülere yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar’da çiğ köfteciye saldırıp, camını kıran H.Ş. ve beraberindeki 2 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan H.Ş. ve beraberindekiler ifade için emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çiğ köfteci #çiğ köfteci saldırı #afyon çiğ köfte saldırı
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