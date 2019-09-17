Ayvalık'ın tadını turistler çıkartıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki ünlü Sarımsaklı Plajları, okulların açılmasının ardından yabancı turistlerden daha fazla ilgi görmeye başladı.

Ayvalık'ın tadını turistler çıkartıyor
17 Eylül 2019 Salı 11:33

Sarımsaklı'da yerli turist yoğunluğu, 9 Eylül'de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okulların açılmasının ardından yerini yabancılara bıraktı. Özellikle turistik tesislerin güz döneminde paket programlar hazırlayarak yabancı turistlere cazip seçenekler sunmasıyla bölgede yoğunluk yaşanıyor.

Bölgedeki otellerde Sırbistan ve Bulgaristan uyruklular başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelenlerin daha çok olduğu dikkati çekiyor.

Sezon 10 Ekim'e uzadı

Sarımsaklı'da bir otelin yönetim kurulu başkanı Bekir Berk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez Sırp turistlerin bu kadar yoğun bir ilgi gösterdiğini söyledi. Berk, bunun sonucunda da ilçede turizm sezonunun 10 Ekim'e kadar uzadığını dile getirdi. Romanyalı turistleri de Ayvalık'a çekebilmeyi hedeflediklerini aktaran Berk, şunları kaydetti: "Romanyalı turistler genellikle Kuşadası'nı tercih ediyor. Eğer onları turistleri de Sarımsaklı'ya çekebilmeyi başarabilirsek, önümüzdeki turizm sezonunu kasım ayına kadar uzatabilme şansını yakalayacağız. Bu da Ayvalık'ın en az iki ay daha turizm pastasından ciddi bir kazanç sağlaması anlamına gelecektir. İnşallah bunu başarabiliriz."

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