Ayvalık ve Burhaniye'ye kardeşlik köprüsü

Bosna Hersek’in Konjıc şehri Belediye Başkanı Emir Bubalov ve beraberindeki heyet Burhaniye Başkan vekili Hasan Küçükdereli ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamlarında ziyaret etti.

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül ve Burhaniye Rumeli Balkan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar’ın daveti ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesi’ne gelen Konjıc Belediye Başkanı Emir Bubalov ve beraberindeki heyet Burhaniye Belediyesi ve Ayvalık Belediye Başkanları ile tanıştırarak dostluk köprüsü kurulması ve belediyeler arasında kültürel ve ekonomik işbirliği yaratması hedefleniyor.

Burhaniye Belediyesi Başkan vekili Hasan Küçükdere konukları onuruna Ayaklı Mesire alanında akşam yemeği verdi.

Ziyaretlere her iki dernek başkanı ve Burhaniye ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cemal Akkılınç’ta eşlik etti.

Konjıc Belediye Başkanı Emir Bubalov, Konjıc Baş İmamı Salih Jusufoviç ve beraberinde ki heyet İlk ziyaret Burhaniye Belediye Başkan vekili Hasan Küçükdereli’ye yaptı.

Konjıc Belediye Başkanı Emir Bubalov ziyarette şunları söyledi;

‘iki dernek Başkanımız Abdullah Gül ve Süleyman Eruzunlar’a teşekkür etmek istiyorum. Bizleri buraya davet ederek sizlerle tanıştırması ve işbirliği yapma imkanlarının görüşülmesini sağladıkları için.

Konjıc, Bosna Hersek’in belki de en güzel şehirlerinin başında gelir. Turizm bölgesi olarak doğa sporları ile önde bir şehir, sizleri de güzel kentimize bekliyoruz sizleri orada ağırlamak istiyoruz. Belediyeler olarak bazı ortak projeleri hayata geçirme fırsatımızın olacağını düşünüyorum. Sizin deniziniz nasıl ünlü ise bizim de doğa spor alanlarımız ünlü. Ayrıca Konjıc’e özel ahşap el sanatları UNESCO tarafından koruma altına alındı. Ahşap el sanatları kentimizde gelişmiş ve Avrupa da bilinmektedir ’ Dedi.

Burhaniye Başkan Vekili Hasan Küçükdereli ziyaretten duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti;

Burhaniye Belediyesi olarak her iki dernek başkanımıza bizlerde teşekkür ediyoruz. Bende Boşnak bir ailenin çocuğu olarak siz hemşerilerimizi kuzeyin İncisi Burhaniyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

İki belediye arasında Kültürel ve Ekonomik olarak ne gibi ortak çalışmalar yapılabilir onları da görüşerek bu ziyaretlerin devamını sağlayabiliriz. Konjıc’ten, Burhaniyemize, Burhaniyemizden de Konjic’e ziyaretlerin yapılması ekonomik anlamda çeşitli girdiler sağlayacaktır. Burhaniye Belediyesi olarak üzerimize düşen ne iste yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Konjıc’ten Burhaniye ye gelen hemşerilerimiz hiç zorluk çekmeyeceklerini düşünüyorum çünkü burada Boşnakça konuşanları görecekler.’ Dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ziyaretle ilgili şunları söyledi;

‘Öncelikle bu görüşmeyi sağlayan her iki dernek başkanıma teşekkür ediyorum. Ayvalık denizi ve doğasıyla ünlü cennetten bir köşe. Ayvalık ilçemizin her köşesinden tarih fışkırıyor. Bu şirin ilçe de Kurtuluş savaşı öncesinde Rum halkı yaşamış. Kurtuluş savaşı sonrası 1912 yılından itibaren, Karadağ sancak bölgesinden gelen Boşnaklar buraya yerleştirilmeye başlamışlar.

Mübadeleyle beraber 1924’ten sonra da Girit ve Midilli’de yaşayan Türkler bu Bölge’ye yerleştirilirken bu bölgede yaşanan Rum halkıda adalara gönderilmiş.

Burası çok özel bir kent. Boşnaklar Küçükköy’e yerleştirilmiş yani. Sizleri kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Umuyorum ki bu görüşmemizin arkası gelecek ve birlikte güzel işleri gerçekleştireceğiz.’ dedi

Burhaniye Rumeli Balkan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar ziyaretlerle ilgili şunları söyledi;

‘Biz dernekler olarak bu ve buna benzer görüşmelere öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. İzmir Bosna Sancak Derneği ile olarak bir organizasyon yaparak Burhaniye ve Ayvalık’ta yaşayan Boşnak toplumuyla Bosna Hersek’in Konjıc kentinde yaşayan Boşnakların yakınlaşmasını sağlamak, kardeşlik köprüsü kurmak ayrıca Kültürel ve Ekonomik işbirlikleri sağlamak. Bu ziyaretlerle Belediyeler arasında işbirliği sağlanacağı gibi, Burhaniye, Ayvalık ve Konjıc kentine ekonomik girdiler sağlayacak adımların atacağını düşünüyorum.’ dedi.

İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül Ziyaretlerle ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti;

Biz derneklerin asıl görevi Balkanlarla Türkiye de yaşayan Boşnakların kucaklaşmasını dostluk köprüsünün kurulmasını sağlamanın yanı sıra Kültürel ve Ekonomik değerler yaratmak olması gerektiğini düşünüyorum. Balkan Coğrafyasında yaşayan hemşerilerimiz ve akrabalarımız buluşturmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Bu buluşmada da Burhaniye Rumeli Balkan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanımız sevgili dostum Süleyman Eruzunlar’la böyle bir çalışma yapmamız gerektiğini düşünerek çalışmalara başladık. Bu görüşmelerin ileriye dönük çok güzel işleri hayata geçireceğini düşünüyorum.’ dedi.

Her iki ziyaret esnasında da karşılıklı çeşitli hediyeler verildi.