Ayvalık yeni belediye binasına kavuşuyor

Ayvalık Belediyesinin daha sağlıklı koşullarda çalışabilmesi ve belediyenin tüm birimlerine halkın daha rahat ulaşabilmesi için belediye birimlerini aynı çatı altında toplamak amacıyla yaptığı ısrarlı çalışma sonuç verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde gerçekleşen talebi üzerine Ayvalık Sakarya mahallesinde bulunan hazineye ait, Ayvalık eski vergi dairesi olarak bilinen binanın belediye hizmet binası" olarak kullanılmak üzere Ayvalık belediye Başkanlığına kesin tahsisi sağlanmıştır. Ayvalık'ın korunması gerekli kültür varlıklarından olan , halk arasında Eski Vergi Dairesi olarak bilinen tarihi binanın belediye hizmet binası olarak kullanılmak üzere Ayvalık Belediye Başkanlığına tahsisi ile bu bina artık Ayvalık halkına hizmet için kullanılacak.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Konuyla ilgili yaptığı açıklamada " içinde Ayvalık'ın tarihini, hikayesini barındıran bu binanın Ayvalık Belediyesi hizmet binası olarak Ayvalık halkına tahsis edilmesi çok önemli bir karardır. Bu kararın alınmasında aynı bina için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi lehine mevcut tahsis hakkından Ayvalık Belediyesi Leh'ine feragat ederek bize destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, her zaman yanımızda gördüğümüz Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yeni hizmet binamız şimdiden Ayvalık'a hayırlı olsun" diye konuştu.

