İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
0
PANDEMİ O DÜĞÜNLERİ DE VURDU
PANDEMİ O DÜĞÜNLERİ DE VURDU
0
AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
0
ARILARLA POZ VERDİ!
ARILARLA POZ VERDİ!
0

Baba ve kızı 10 gün arayla koronavirüsten öldü

Aydın’ın Çine ilçesinde koronavirüse yakalanan Kazım Güler (80) ile kızı Fatma Akçay (43), 10 gün arayla yaşamını yitirdi

Baba ve kızı 10 gün arayla koronavirüsten öldü
22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:14

Eski Çine Mahallesi'nde yaşayan Fatma Akçay, nisan ayında koronavirüse yakalandı. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Akçay’ın ardından babası Kazım Güler’in de testi pozitif çıktı. Kızıyla aynı hastaneye kaldırılan Kazım Güler, 12 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi kızı Fatma Akçay ise 1 hafta önce durumu ağırlaşınca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçay, burada yapılan müdahalelere rağmen babasının ölümünden 10 gün sonra, bugün hayata gözlerini yumdu. Baba-kızın ölümü mahallede üzüntü yarattı.

Fatma Akçay’dan geriye, hastanede tedavi gördüğü sırada "Korona beni de buldu. 12 gündür yakamı bırakmadı. Pozitif çıktım. Rabbim yardımcım olsun. 10 gün daha karantinaya devam. Bu arada babam halen yoğun bakımda. İnşallah rabbim hakkımızda hayırlısını versin" paylaşımı kaldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #çine #Koronavirüs #ölüm #baba kız koronavirüs ölüm
Önceki Haber
Buca Belediyesi'nden Derya'ya sürpriz
Sonraki Haber
İki aile arasında arazi kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
Uzaktan eğitim gören çocukların internet sorununu böyle çözdüler
Uzaktan eğitim gören çocukların internet sorununu böyle çözdüler
0
Datça'da gece deprem oldu
Datça'da gece deprem oldu
0
14 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı! İstenen ceza belli oldu
14 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı! İstenen ceza belli oldu
0
Kütahya'da 59 taşınmaz kiraya verilecek
Kütahya'da 59 taşınmaz kiraya verilecek
0
Market sahibi aracında ölü bulundu!
Market sahibi aracında ölü bulundu!
0
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.