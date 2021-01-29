Baba ve kızı bir gün arayla öldü!

Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören baba ve kızı bir gün arayla hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre Sultandağı ilçesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Rıza Karıncalı, geçtiğimiz çarşamba günü evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Karıncalı, hayatını kaybetti. Karıncalı'nın cenazesi aynı gün toprağa verildi.
KIZI DA ÖLDÜ
Karıncalı'nın Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 31 yaşındaki kızı Nursel Karıncalı da dün hayatını kaybetti. Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasın defnedildildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.