KELLİĞE ÇARE BULDULAR
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
0
ERKEKLERİN KABUSU
ERKEKLERİN KABUSU
0
KORONANIN YENİ ETKİSİ
KORONANIN YENİ ETKİSİ
0
UZMARLARDAN TARÇIN UYARISI!
UZMARLARDAN TARÇIN UYARISI!
0

Baba ve kızı bir gün arayla öldü!

Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören baba ve kızı bir gün arayla hayatını kaybetti

Baba ve kızı bir gün arayla öldü!
29 Ocak 2021 Cuma 11:09

Alınan bilgiye göre Sultandağı ilçesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Rıza Karıncalı, geçtiğimiz çarşamba günü evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Karıncalı, hayatını kaybetti. Karıncalı'nın cenazesi aynı gün toprağa verildi.

KIZI DA ÖLDÜ

Karıncalı'nın Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 31 yaşındaki kızı Nursel Karıncalı da dün hayatını kaybetti. Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasın defnedildildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kanser #baba ve kızı ölüm
Önceki Haber
Kelliğe çare buldular
Sonraki Haber
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilişim personeli alacak
Çanakkale belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek
Çanakkale belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek
0
Polis baskınına ateş açarak yanıt verdi: 3 polis yaralı
Polis baskınına ateş açarak yanıt verdi: 3 polis yaralı
0
Söke'de soba gazı zehirlenmesi: 1 ölü
Söke'de soba gazı zehirlenmesi: 1 ölü
0
Baraj suyunda kaybolmuşlardı. Birinin cesedine ulaşıldı
Baraj suyunda kaybolmuşlardı. Birinin cesedine ulaşıldı
0
112'yi arayıp yardım isteyen kadın aranıyor
112'yi arayıp yardım isteyen kadın aranıyor
0
Düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.