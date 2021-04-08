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Baba ve oğlunu öldürüp kayıplara karıştı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişi tartıştığı baba ve oğlunu öldürerek kayıplara karıştı

Baba ve oğlunu öldürüp kayıplara karıştı
08 Nisan 2021 Perşembe 11:44

Olay Muğla'nın Menteşe ilçeside sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Menduh D. ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Menduh D., yanındaki tabancasının çıkartarak baba ve oğluna ateş etti.

Baba ve oğul kanlar içinde yere yığılırken, Menduh D. ise olay yerinden kaçtı.

Olayı görenler durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 55 yaşındaki Erol Atmaca ve 29 yaşındaki oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın hayatını kaybettiğinin belirledi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri de kaçan Menduh D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #muğla cinayet #baba oğul cinayet #menteşe cinayet #ölüm #erol atmaca #emre yiğit atmaca
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