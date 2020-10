Babadağ'dan 64 bin uçuş

Her yıl on binlerce macera tutkununun atlayış yaptığı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nden, 1 Haziran-15 Ekim döneminde 64 bin 96 kişi uçuş yaptı.

Her yıl on binlerce macera tutkununun atlayış yaptığı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nden, 1 Haziran-15 Ekim döneminde 64 bin 96 kişi uçuş yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından 1 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da hareketlilik yaşanıyor. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Ölüdeniz manzarası eşliğinde 30 ile 45 dakika havada kalabilen tatilciler, hafızalarından silinmeyecek aktivitenin ardından Belcekız sahiline iniş yapıyor. Merkezden 1 Haziran-15 Ekim döneminde 64 bin 96 kişi uçuş yaptı.

Artış bekleniyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, dünya genelinde etkili olan Kovid-19 nedeniyle Babadağ'daki uçuş sayısında geçen yıllara oranla düşüş yaşandığını söyledi. Babadağ'dan 2018'de 162 bin 776, 2019'da 166 bin 813 kişinin yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Çıralı, "Haziranda başlayan uçuşlar, 15 Ekim itibarıyla 64 bine ulaştı. Bu yıl 200 binleri yakalamayı düşünüyorduk. Yıl sonunda 70 binlerde kalacağız. Neredeyse 2019'un yarısı kadar bir kaybımız var. Çinli turistler bizim için çok önemliydi. Geçmiş yıllarda yapılan uçuşların neredeyse yüzde 50'sini Çinliler oluşturuyordu. Bu yıl İngiliz ve Rus turist sayısında artış oldu." diye konuştu. Çıralı, Babadağ'da yapımı devam eden teleferiğin tamamlanmasıyla yamaç paraşütü yapanların sayısının 200 binlere, dağa çıkan kişi sayısının da 1 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini kaydetti. Geçen yıl havada görüntü çekimi dahil 750 lira olan uçuş fiyatının bu yıl 550 liraya kadar düştüğünü anlatan Çıralı, yaşanan yoğunluk dolayısıyla yılın geri kalanın daha güzel geçeceğini belirtti.

Yoğunluk memnun etti

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay da yıl başından hazirana kadar virüs nedeniyle tedbir amaçlı uçuş yapmadıklarını ifade etti. Haziranda yamaç paraşütü pilotlarının ve misafirlerin maskeyle uçuş yapmaya başladığını dile getiren Akçay, şöyle konuştu: Geçmiş yıllara göre sayısal olarak düşüş görülse de uçuşa başladığımız günden bugüne Babadağ'da yoğunluk yaşanıyor. Yılın ilk yarısından sonra yaşanan yoğunluk bizleri memnun etti. Havaların da güzel gitmesiyle bölgedeki yoğunluğumuz devam ediyor. Yamaç paraşütü için gelen yerli ve yabancı misafirleri güvenli şekilde gökyüzünde ağırlıyoruz. Babadağ, yamaç paraşütünde marka olmuş bir merkez. Önümüzdeki yıllarda yapılacak uçuş sayılarının geçmiş yılları da geride bırakacağından şüphemiz yok."