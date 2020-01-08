Babadağ için rüya gibi proje

Denizli'nin Babadağ ilçesinde dokumacılık yapan 3 bin aile kooperatifleşerek kendi elektriğini kendi üretecek. Başkan Ali Atlı "Bu hamle Babadağ ve Kelleci'yi ihya edecek" dedi.

Denizli'nin Babadağ İlçesine bağlı Kelleci Mahallesi'nde yüzlerce yıllık gelenek olan dokuma sektörü kooperatifleşme ile rahat bir nefes alacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda kooperatif ile ilgili bilgiler verildi.

Kitapçık hazırlanacak

Yaklaşık 3 yıl önce CHP kurmaylarının gündeme getirdiği Güneş Enerji Panelleri ile üretim yaparak elektrik giderlerinin düşürülmesi için ilk adım atıldı. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı kahvehanelerde vatandaşlar ile birlikte yapıldı. Vatandaşlar ile bir araya gelerek Enerji Kooperatifi hakkında bilgiler vererek vatandaşların sorularını yanıtlayan Milletvekili Ahmet Akın projenin sağlayacağı yararları vatandaşlara aktardı. Kurulacak olan Enerji Kooperatifi'yle ilgili kitapçık hazırlanacağını ve bu kitapçık ile daha detaylı bilgilerin daha kolay ulaşılabilir olacağını belirten Akın mahalledeki çatılar üzerine kurulacak güneş enerjisi panelleri ile 3 Bin ailenin kendi kullandığı elektriği üreteceğini vurguladı.

Belediye desteği

Kurulacak projenin üretim modeline de vatandaşlar ile birlikte karar verilecek. Yap işlet devret metodu, vatandaşların kooperatif üzerinden hibeler ve oluşturacak sermaye ile tesisi kendi imkanları ile kurması ve kooperatif ile yatırımcı ortaklığında üretim modellerinden uygun olana vatandaş ile birlikte karar verileceğinin belirtildiği toplantıda her makina için ortalama 500 TL elektrik gideri olduğu ve bu proje ile giderin sıfırlanmasının hedeflediği belirtildi. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı görüşmeler sonucunda projeye destek verme konusunda ellerini taşın altına koyacaklarını belirterek, mahallede bulunan bin metre karelik pazar yerinin çatısının da bu projeye tahsis edileceğini söyledi.