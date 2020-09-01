Babadağ renkleniyor

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, turizm potansiyeli oluşturmak amacıyla 2 yıl önce 100 evin dış cepheleri, orijinaline uygun restore edilip, çeşitli renklere boyanmıştı şimdi de merdivenler rengarenk boyandı.

Babadağ Belediyesi, ilçeyi renklendirmeye devam ediyor. Babadağ Belediyesi tarafından 100 evin dış cepheleri, orijinaline uygun restore edilerek, farklı renklere boyanmıştı. Şimdi de boyama sırası merdivenlere geldi. Hastane caddesi, okul caddesi, ilçeye giriş caddesinde bulunan merdivenler rengarenk boyandı. Rengarenk boyanan merdivenler özellikle çocuklar ve mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni topladı. Doğal stüdyo haline gelen ilçede ayrıca yeni evlenen çiftler gelinlik ve damatlıklarıyla rengarenk boyanan merdivenlerde fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştiriyor.

Herkes memnun

Babadağ’ı turizm yolunda ileri götüren Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, merdivenlerin boyanmasından herkes memnun olduğunu söyledi. Başkan Atlı, “İlçemizi güzelleştirmek için çabalıyoruz. Daha önce 'Turizm Yolunda Babadağ' projesi hayata geçirmiştik. 100 evin boyanmasıyla cadde, rengarenk oldu. Şimdi de sıra merdivenlere gelmişti. Merdivenlerin boyanması ilçemize ayrı bir hava kattı. Vatandaşlardan gelen olumlu tepkilerle ilçemizi renklendirmeye devam edeceğiz” dedi.