ÜNLÜ SUNUCU EVLENİYOR!
ÜNLÜ SUNUCU EVLENİYOR!
0
VE KAPANIYOR!
VE KAPANIYOR!
0
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
0
MUCİZE BEBEK TABURCU OLDU
MUCİZE BEBEK TABURCU OLDU
0

Babalar Günü'nde büyük acı! Balık avlamak için elektrik verdiği suda oğlunu kaybetti!

Aydın Karpuzlu'da babasının balık avlamak için elektrik verdiği suya giren 14 yaşındaki Eren Yıldız, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Babalar Günü'nde oğlunu kaybeden baba Hakan Yıldız ise sinir krizi geçirdi

Babalar Günü'nde büyük acı! Balık avlamak için elektrik verdiği suda oğlunu kaybetti!
20 Haziran 2022 Pazartesi 08:55

Olay, dün saat 12.00 sıralarında kırsal Abak Mahallesi Çine Çayı’nda meydana geldi. İddiaya göre Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız (64) ile Çine Çayı’na balık avlamaya gitti. Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi. Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akımına kapıldı. Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren’i sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Eren Yıldız,  burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balık avlamak için gittiği Çine Çağın’da oğlunu kaybeden baba ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #Karpuzlu #ölüm #babalar günü
Önceki Haber
Petkim'de patlama! Açıklama geldi!
Sonraki Haber
Serinlemek için sulama havuzuna giren iki arkadaş boğuldu!
390 gramlık bebek taburcu oldu
390 gramlık bebek taburcu oldu
0
Serinlemek için sulama havuzuna giren iki arkadaş boğuldu!
Serinlemek için sulama havuzuna giren iki arkadaş boğuldu!
0
Anne ve baba ölü bulundu, 17 yaşındaki oğulları tutuklandı!
Anne ve baba ölü bulundu, 17 yaşındaki oğulları tutuklandı!
0
Çanakkale'de 227 Afgan sınır dışı edildi
Çanakkale'de 227 Afgan sınır dışı edildi
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 kişi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 kişi alacak
0
Aydın'da traktör devrildi: 1 kişi öldü
Aydın'da traktör devrildi: 1 kişi öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.