Babası ile aynı kaderi paylaştı! Traktör kazasında can verdi!

Denizli Pamukkale'de 51 yaşındaki Raziye Arslan, traktörün direksiyonunun hakimiyetini kaybedince traktörden düşerek başını taşa çarptı ve hayatını kaybetti. Arslan'ın babasının da bir yıl önce traktör kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi

Kaza dün saat 20.00 sıralarında Belenardıç Mahallesinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Raziye Arslan, kullandığı 20 PU 352 plakalı traktörle tarlada geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör kontrolden çıktığı sırada dengesini kaybederek düşen Arslan, başını taşa çarptı. Arslan'a ulaşamayan yakınları olay yerine gelince kadını yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Arslan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABASIYLA AYNI KADERİ YAŞADI

Traktörden düşerek hayatını kaybeden Arslan'ın babası Yusuf Oka'nın da bir yıl önce meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.