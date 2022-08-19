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Babasından gizli kullandığı traktör sonu oldu!

Babasından gizli kullandığı traktör sonu oldu!
19 Ağustos 2022 Cuma 09:54

Manisa'da 11 yaşındaki Güngör Akça, babasından izinsiz olarak aldığı traktörü kullanırken dereye yuvarlandı. Kazada Güngör Akça hayatını kaybederken, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Turgutlu’nun kırsal Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Güngör Akça, evlerinin önünde park halindeki 45 ZC 9712 plakalı traktörü, babası Halil Akça’dan izinsiz çalıştırarak hareket etti. Akça, Kurudere Altı mevkisinde seyir halindeyken traktörün kontrolünü kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Akça'nın, metrelerce yüksekten traktörle birlikte yuvarlandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Akça’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Akça’nın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Akça’nın cenazesi jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruştu başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #traktör kazası #ölüm
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