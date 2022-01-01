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Babasını motosikletten düşürdü, kamyona çarpıp öldü!

Babasını motosikletten düşürdü, kamyona çarpıp öldü!
01 Ocak 2022 Cumartesi 14:30

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babası Turgut İşbakan’ı (52), önünü kaldırdığı motosikletten düşürüp yaralanmasına neden olan Gökhan İşbakan (31), yaklaşık 2 kilometre ileride kamyona arkadan çarptı. Kazada Gökhan İşbakan yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Akhan Mahallesi, Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Gökhan İşbakan, hareket halindeyken 20 ABU 753 plakalı motosikletinin önünü kaldırdı. Bu sırada arkasında yolculuk yapan babası Turgut İşbakan dengesini kaybedip düştü. Babasının düştüğünü fark etmeyen İşbakan, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra Tuncay Kayırlı yönetimindeki 20 P 1118 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökhan İşbakan'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Turgut İşbakan ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İşbakan'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Gökhan İşbakan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kamyon şoförünün ifadesine başvurdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kaza #trafik kazası #ölüm #motosiklet kaza
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