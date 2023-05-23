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Bağda kadın cinayeti; husumetli komşu gözaltında

Denizli'de, bahçeye asma yaprağı toplamaya giden Hatice Baysal (61), pompalı tüfekle öldürüldü. Baysal'ı 9 ay önce darbettiği anların görüntüleri ortaya çıkınca hakkında uzaklaştırma kararı verilip dava açılan, husumetli olduğu komşusu Hasan M. (51), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı

Bağda kadın cinayeti; husumetli komşu gözaltında
23 Mayıs 2023 Salı 20:18

Olay, Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babasıyla yaşayan Hatice Baysal, pazarda satmak üzere asma yaprağı toplamak için dün sabah Çaykarası mevkisindeki bağlarına gitti ancak akşam eve dönmedi. Merak edip, komşusuyla bağa giden Hanım Baysal, akşam saatlerinde, kızının cansız bedenini buldu. Durum jandarmaya bildirildi.

Hatice Baysal'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsi sonucunda Baysal'ın yakın mesafeden 2 el sırtına, 1 el de başına pompalı tüfekle ateş edilmesiyle öldürüldüğü belirlendi.

KOMŞUSU DARBETMİŞ

Olayın ardından Denizli Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli olarak Hatice Baysal'ı hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 9 ay önce, sopayla darbettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan husumetli olduğu komşusu Hasan M.'yi gözaltına aldı. Baysal'ı darbettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıkan ve bu olay nedeniyle hakkında açılan dava süren Hasan M., jandarmadaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddedip, cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. Hasan M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'ABLAMI DARBETTİĞİ İÇİN CEZA ALACAKTI, BU NEDENLE ÖLÜRDÜ' İDDİASI

Salih Baysal da ablasını Hasan M.'nin öldürdüğünü ileri sürüp, "Daha önce ablamı darbetmişti. Bu nedenle Hasan M. hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Buna rağmen ablamı sürekli ölümle tehdit ediyordu. Yasal yollardan hakkımızı aramaya çalıştık. Kendisi bu darp olayından dolayı ceza alacaktı. Bu nedenle ablamı öldürdüğünü düşünüyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #acıpayam #kadın cinayeti
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