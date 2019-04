Baharda kar altında tomruk istifliyorlar

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bin 500 rakımlı bölgeye çıkarak kamyonlara tomruk yükleyen işçiler, baharda kar altında çalışıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin Kocayayla mevkisinde çalışan orman işçileri, nisan ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen etkisini sürdüren soğuk havalarda kar altında tomruk istifliyor. Domaniç Orman İşletmesi'ne ait bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ndeki depoda görevli istif işçileri, kış mevsiminin başından bu yana dondurucu soğuk havaların yanı sıra kar kalınlığının zaman zaman iki metreye ulaştığı bölgede zor şartlarda tomruk çıkarıp yükleme yapıyor. Nisan ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen yağışların devam ettiği karla kaplı bölgeye gelen işçiler, sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyor. İşçiler, iş makineleriyle üzerindeki karları temizledikleri tomrukları kamyonlara yüklüyor. Mobilya fabrikalarından gelen talepler doğrultusunda bölgeye çıkan işçiler, belirlenen miktarda tomruğu kamyona yükledikten sonra akşam saatlerinde geri dönüyor.

İşçiler, bölgede bazen saatlerce, kimi zaman da birkaç gün çalışmak zorunda kalıyor.

İstifleme ve yükleme ihalesini alan Necmettin Akgüneş, orman kesim işçilerinin sonbaharda kestiği tomrukları istifleyerek mobilya fabrikalarına nakledilmesi işinde çalıştıklarını söyledi. Her türlü hava koşulunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Akgüneş, "Her yıl zorlu şartlarda aynı çileyi çekiyoruz. Ne yapalım, ekmek parası. Fabrikanın zor durumda kalmaması için zorlu kış şartlarında buraya çıktık. Nakliyeci arkadaşımız Ankara'dan çıkmış gelmiş, burada mağdur olmaması için yükünü sarıp göndereceğiz. Hayırlısıyla tomrukları Ankara'ya ulaştırır inşallah." dedi. Ankara'daki mobilya fabrikalarına götürülmek üzere tomrukların nakliyesini üstlenen Ramazan Pala da yaz kış demeden bu işi yaptıklarını anlattı. Domaniç'e geldiğinde etkili olan yağmurun yerini karın aldığını dile getiren Pala, "Arkadaşlar sağ olsun yardımcı oluyorlar. Biz de hava şartları ne olursa olsun tomruk çekiyoruz. Ülkemizin neresinde olursa olsun her depodan tomruk çekiyoruz. Yalnız ilk kez böyle karlı bir havada tomruk saracağım. Nisan ayının sonundayız ama kar yağıyor; bu bereket demek. Allah kaza bela vermesin inşallah." diye konuştu.