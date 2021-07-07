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Bahçesini sularken hayatını kaybetti!

Aydın’ın Germencik ilçesinde, çiftçi Cevdet Bayraktar (51) sondaj kuyusundan su motoru ile bahçesini suladığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Bahçesini sularken hayatını kaybetti!
07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:39

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Turanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Cevdet Bayraktar sondaj kuyusundan su motoru ile bahçesini sulamaya başladı. Bayraktar bir süre sonra elektrik akımına kapıldı. Bayraktar’ın durumunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bayraktar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cevdet Bayraktar’ın cenazesi Aydın Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Bayraktar’ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #çiftçi #çiftçi ölüm #elektrik çarptı
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