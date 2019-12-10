Baki Can sağlığına kavuşuyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde, doğuştan 'ayrık omurga' olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz, hayırseverlerin 100 bin TL desteğiyle omurilik sinirlerindeki yapışıklığa son verecek ameliyatı İzmir'de oldu. Anne Melike Sarsılmaz, Baki Can'ın okula gitmek için gün saydığını söyleyerek destek olan bağışçılara teşekkürlerini iletti.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike (32) ve Adnan Sarsılmaz (40) çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü Baki Can Sarsılmaz, 6 yıl önce halk arasında 'bel açıklığı' olarak bilinen hastalıkla dünyaya geldi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 'ayrık omurga' olarak adlandırılan 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan Baki Can'a, 3,5 yaşına kadar, 2 kez bacağından, 2 kez de belinden olmak üzere toplam 4 ameliyat yapıldı. İsteğe bağlı sigortası olan ve pazarcılık yaparak evinin geçimini sağlayan baba Adnan Sarsılmaz, yaşı ilerledikçe yürüme güçlüğü çeken, çişini ve dışkısını kaçıran oğlu Baki Can'ın yeni ameliyatı için gerekli olan 100 bin lirayı karşılayamadı ve Aydın Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Haluk Levent de Twitter hesabından 6 Aralık Cuma günü, "Baki Can'ın sağlığına kavuşabilmesi için 100 bin lira lazım. Haydi, canlarım başaralım" paylaşımı yaptı. Levent'in yaptığı paylaşım sonrası 6 saatte, 83 bin lira para toplandı. Geri kalan 17 bin lira ise sonraki günlerde hayırseverlerin desteğiyle toplandı. Gerekli 100 bin liranın toplanmasıyla Baki Can'ın ameliyatı dün İzmir Özel Kent Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde yapıldı. Doç. Dr. Nail Özdemir ve Op. Dr. Özgür Akşan tarafından ameliyat edilen Baki Can, şimdi yaşıtları gibi sağlıkla okula gidebileceği günleri bekliyor.