Bakkal ve eşine 'kiralık daire' dayağı

Balıkesir Burhaniye'de bakkal dükkanı işleten Mustafa Mamuk (50) ile eşi Sibel Mamuk (45), kiralık daireyi göstermelerini isteyen 2 kişi tarafından bilgileri olmadığını söyleyince dövüldü.

Bakkal ve eşine 'kiralık daire' dayağı
10 Haziran 2019 Pazartesi 14:37

Turistik Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesi'nde Cumartesi günü, 22 yıldır bakkallık yapan Mustafa Mamuk ve Sibel Mamuk çiftinin dükkanına gelen O.G. ve E.P., "Bizi Nesrin Hanım gönderdi" diyerek, kiralık daireyi göstermelerini istedi. Mustafa Mamuk, kiralık daireden haberinin olmadığını ve Nesrin Hanım'ı da tanımadığını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Küfürlü konuşma nedeniyle tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa Mamuk, yüzünden ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan eşi de dövüldü. Sibel Mamuk da saldırıda yüzünden yaralandı, zedelenen kolu alçıya alındı. Mustafa Mamuk, tanımadığını belirttiği birinin polis olduğunu öğrendiği saldırganlardan şikayetçi olurken, eşine 10 gün, kendisine de 11 gün rapor verildiğini belirtti.

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