Balıkçı ağına 2 köpek balığı takıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teknesiyle denize açılan bir balıkçının ağına 2 köpekbalığı takıldı.

Balıkçı ağına 2 köpek balığı takıldı
05 Mayıs 2020 Salı 11:41

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan bir balıkçı, teknesiyle sabah denize açılarak bıraktığı ağını toplamaya gitti. Ağını tekneye çeken balıkçı, 2 köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı. Balıklardan birinin 1 metre 60 santim, diğerinin ise 1 metre civarında olduğu görüldü. Köpek balıkları nedeniyle ağa başka balıkların takılmadığını gören balıkçı, kıyıya döndü. Vatandaşlar ise, köpek balıklarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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