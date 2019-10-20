Balıkçının ağına 67 kilogramlık yayın balığı takıldı

İznik Gölü'nde avlanan 2 metre boyundaki balık bir restorana satıldı.

Balıkçının ağına 67 kilogramlık yayın balığı takıldı
20 Ekim 2019 Pazar 15:31

Bursa'nın İznik ilçesinde gölde bir balıkçının ağına 2 metre ve 67 kilogramlık yayın balığı takıldı. Kayığıyla İznik Gölü'ne açılan Nazmi Tuna, büyük bir yayın balığı avladı. Boyu 2 metre, ağırlığı 67 kilogram ölçülen balık, çevredekilerin yardımıyla kıyıya taşındı. İlçede restoran işleten Nihat Temel tarafından satın alınan yayın bağlığı, iş yerinin bahçesine asılıp sergilendi. Bazı vatandaşlar balığın yanında fotoğraf çektirdi.


Kaynak: AA
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