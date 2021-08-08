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Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 kişi öldü!

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 kişi öldü!
08 Ağustos 2021 Pazar 08:12

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 18 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #balıkesir #balıkesir kaza #yolcu otobüsü kaza
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