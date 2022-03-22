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Balkona çıkıp 'imdat beni öldürecekler" diye bağırdı ama...

Balkona çıkıp 'imdat beni öldürecekler" diye bağırdı ama...
22 Mart 2022 Salı 08:41

Denizli Pamukkale'de balkonun demir korkuluklarına çıkarak "imdat evde birileri var, beni öldürecekler" diye bağıran kadın mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kadın ise itfaiye tarafından kurtarıldı. Ancak kadının psikolojik sorunları olduğu ve evde aslında kimsenin olmadığı ortaya çıktı


Olay, önceki gece saatlerinde 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan M.Y., evinin balkonundaki demir korkuluklara çıkıp, yardım çığlıkları attı. 'Evde birileri var' diyerek bağıran  M.Y.'yi kurtarmak için mahalle halkı seferber oldu. Bazı vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin intihar girişiminde bulunduğunu ya da şiddete uğradığını sandı. Çığlıkları duyan vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin yardımına koştu. Komşular M.Y.'ye düşmemesi için "Polis geliyor, bekle, seni kurtaracaklar" diye telkinde bulundu. M.Y. balkonda "Kapıya dayandılar, evde birileri var. Beni öldürecekler, yardım edin, imdat, hayatım tehlikede, kadın öldürüyorlar" diye bağırmaya devam etti. M.Y. çığlık attıkça mahalledeki panik de arttı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve çevresinde yaptığı incelemede hiç kimseyi bulamadı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis eve ya da kapıya kimsenin gelmediğini tespit etti. Balkondaki M.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildi. İtfaiye aracının sepetinde yardım istemeye devam eden M.Y.'yi polisler güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. M.Y. tedavi edilmek üzere acil sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.Y.'nin psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kadın #balkona çıkan kadın #pamukkale
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