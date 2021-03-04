Balkondan düşen küçük çocuk öldü!

Çanakkale'de dördüncü katta bulunan evlerinin balkonundan düşen küçük çocuk hayatını kaybetti
Olay Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu Kurdi ailesinin 2.5 yaşındaki kızı Fatmagül, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde bulunan 4. kattaki evlerinin balkonunda oynarken aşağıya düştü.
Beton zemine düşen küçük çocuk ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmagül kurtarılamadı.
Çocuğun babası ile annesi, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.