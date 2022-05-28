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Balta ile ATM'lere saldırdı!

Manisa Turgutlu'da bir kişi eline aldığı balta ile 2 bankanın para çekme makinesine saldırdı. Daha sonra da bir marketin camına zarar veren kişi polis ekiplerinde yakalandı. Şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi

Balta ile ATM'lere saldırdı!
28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:19

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda elindeki baltayla dolaşarak çevresindekileri endişelendiren M.A.T., bir bankanın otomatik para çekme makinesine saldırdı. Balta darbeleriyle ATM'ye zarar veren şüpheli, ardından ikinci bir bankanın para çekme makinesinde de tahribata yol açtı. Dehşet saçan şüpheli bu kez elindeki balta ile bir süper marketin camına vurdu. 8 ATM monitörü ve klavyeleri ile süper marketin camına zarar veren şüpheli, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan kontrolde şüpheli M.A.T.'nin 2.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #turgutlu #balta #atm
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