Banyoda ölü bulunmuştu! Kocası tutuklandı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde, ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'nın (43) ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan eşi Ramazan Çaltı (46), savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Ramazan Çaltı'nın olay günü evden üzeri ıslak çıkması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Yeni Mahalle'de oturan Hatice Çaltı'dan önceki gün haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri, ikiz bebeklere 5 aylık hamile Çaltı'yı banyoda hareketsiz buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Çaltı'nın sadece başında yara izi olduğu, vücudunun herhangi bir yerinde darp ve kesici ve delici alet yarası olmadığı belirlenirken, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında ölümü şüpheli bulunan Çaltı'nın eşi Ramazan Çaltı, polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan Çaltı, eşinin ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler verince dün adliyeye sevk edildi. Ramazan Çaltı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buldan Cumhuriyet Savcılığı, Ramazan Çaltı'nın serbest bırakılması kararına, üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren Denizli Nöbetçi 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Çaltı'nın gözaltına alınmasına karar verdi.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Buldan ilçesinde, evinin banyosunda ölü bulunan 5 aylık hamile Hatice Çaltı'nın ikinci kez gözaltına alınan eşi Ramazan Çaltı, 'eşini öldürme' şüphesiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çaltı, polisteki ifadesinde, eşini öldürmediğini öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi. Çaltı'nın ayrıca evden çıkarken eşinin yaşadığını iddia ettiği öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Öte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Hatice Çaltı'nın kesin ölüm nedeni belirlenemedi ancak başında yara izi olduğu tespit edildi. Çaltı'nın vücudunun herhangi bir yerinde darp izine ya da kesici ve delici alet yarasına da rastlanılmadı. Çatlı'nın kollarında eski ve farklı zamanlarda oluşmuş sıkma morluklarının bulunduğu, boynunda ise küçük kanama alanı olduğu belirlendi. Çaltı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan örnekler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ramazan Çaltı'nın, olay günü evden üzeri ıslak çıktığı da güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildi. İncelemede, eve Çaltı'dan başka giren ya da çıkan kişinin olmadığı da ortaya çıktı.