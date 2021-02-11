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Barış'tan 12 gündür haber alınamıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ailesini ziyarete gelen Barış Çağlar (28), 12 gün önce ortadan kayboldu. Aracı dağlık alanda park halinde bulunan Barış Çağlar'ı arama çalışmaları sürüyor

Barış'tan 12 gündür haber alınamıyor
11 Şubat 2021 Perşembe 15:01

Isparta'da oturan evli ve 2 çocuk babası Barış Çağlar, baba evini ziyarete geldiği Dinar'da 31 Ocak Pazar günü ortadan kayboldu. Bir daha kendisinden haber alamayan yakınları, Barış Çağlar için kayıp başvurusunda bulundu. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Gazi Mehmet Çavuş Mahallesi ve Bülücalan yolu üzerindeki dağlık alanda yapılan aramalarda, Barış Çağlar'ın otomobili yol üzerinde bulundu.

Barış Çağlar için iz takip ve kadavra köpekleri eşliğinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #kayıp kişi #barış çağlar #kayıp
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