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Başkan açıkladı: Yangın kritik eşiği aştı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının Siteler bölgesine geçtiğini duyurdu

03 Ağustos 2021 Salı 16:16

Dün akşam saatlerinde "O kritik noktada bekliyoruz. Her türlü tertibatı aldık. Rüzgar durduğu için ateş ilerlemiyor. Biz sabırla üzerimize gelmesini bekliyoruz. Su atış menzilimize girdiğinde hücuma başlayacağız.Bu boğazda yangını boğmak zorundayız. Umarım sabaha iyi haberler veririz" paylaşımında bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgedeki son durumu açıkladı.

"Çok üzgünüm çok… Bu sabah size müjde vermeyi umduğum, bitti denen yangının geldiği hale bakın… Yazıklar olsun…" diyen Toprak, "Eyvah… Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi…" ifadesini kullandı.

Etiketler; #milas #milas yangın #siteler yangın #muhammet tokat
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