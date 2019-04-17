Başkan Cengiz Ergün'e tebrik ziyaretleri

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cengiz Ergün, makamında tebrik ziyaretlerini kabul etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek, yeni hizmet döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretin sonunda 1'nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, hizmetlerin bıçak gibi keskin olması temennisiyle Başkan Ergün'e üzerinde isminin yazılı olduğu komando bıçağı hediye etti. Ergün, ziyaretleri için gelenlere teşekkür ederek, yeni dönemin herkes için hayır olmasın diledi.