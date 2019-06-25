Başkan Çerçioğlu köylü pazarını gezdi

Yerli üretimi destekleme adına birçok proje geliştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu ve alışveriş yaptı.

Başkan Çerçioğlu köylü pazarını gezdi
25 Haziran 2019 Salı 11:57

Aracıların olmadığı, üretici ve tüketicinin doğrudan bir araya geldiği Çakırbeyli Köy Pazarı'nda, tezgahları tek tek dolaşan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Köy pazarındaki vatandaşlar bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederken, pazarcı esnafı da Başkan Çerçioğlu'na kendilerine iş imkânı oluşturduğu için teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, her zaman üreticilerin ve çiftçilerin yanında olduğunu belirterek "Köy Pazarları Projesi ile yerel üreticileri destekliyoruz. Vatandaşlarımız da uygun fiyatlara, kaliteli ve doğal ürünler temin edebiliyorlar. Bu durum günümüz ekonomik koşullarında vatandaşlarımız için büyük önem arz ediyor" dedi.

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