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Başkan, kooperatif üyesini tabanca ile öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi İkinci Başkanı Zekeriya K. (65), tartıştığı husumetlisi, aynı kooperatife üye Ali Emrelioğlu'nu (60) tabancayla vurarak öldürdü

Başkan, kooperatif üyesini tabanca ile öldürdü
30 Aralık 2021 Perşembe 14:46

Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi İkinci Başkanı Zekeriya K., saat 09.00'da mesaiye geldiğinde iddiaya göre, aralarında 3 yıldır husumet bulunan kooperatif üyesi Ali Emrelioğlu ile karşılaştı. Zekeriya K., Emrelioğlu'na "Sana buraya gelme demedim mi"? diyerek bağırdı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zekeriya K., belindeki tabancasını çıkarıp, Emrelioğlu'na peş peşe ateş etti. Emrelioğlu, göğsüne ve boynuna isabet eden mermilerle yaralanırken, Zekeriya K. de kaçtı. Çevredekiler tarafından ilk müdahalesi yapılan Emrelioğlu, yolda ambulansla alınıp, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Emrelioğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan Zekeriya K.'yi evinde suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Zekeriya K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #cinayet #alaşehir #kooperatif cinayet
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