Başkan Soyer: Sabırlar tükendi, insanlar değişim bekliyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen CHP’li büyükşehir belediye başkanları toplantısına katıldı. Toplantının ardından belediye başkanları çarşıda esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların kendisine olan ilgisinden yürümekte güçlük çeken Başkan Soyer, gördüğü coşkudan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “İnsanların sabrı tükendi. Büyük bir heyecanla değişim bekliyorlar. Biz de o değişimi gerçekleştirmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın’da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ev sahipliğinde Kuşadası’nda düzenlenen buluşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş yer aldı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da bulunduğu zirveye sadece Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katılamadı.

Sosyal belediyecilik örnekleri masaya yatırıldı

Toplantıda büyükşehir belediyelerinin birbiri arasındaki uyum ve dayanışmaya dikkat çekilirken Millet İttifakı ile CHP’li belediyelerin yürüttüğü sosyal belediyecilik örnekleri masaya yatırıldı. Ekonomik kriz, kur farkının yarattığı pahalılık ve tarımsal kalkınma başta olmak üzere belediyeler yürüttükleri çalışmalarla ilgili sunumlarını paylaştı. Basın mensuplarının katıldığı toplantı sonrasında ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tespit ve hükümetten talepleri kamuoyuna açıkladı.

Kuşadası'nda Başkan Soyer'e büyük ilgi

Program daha sonra Kuşadası'nda çarşı turuyla devam etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de dahil olduğu yürüyüşte CHP’li belediye başkanları vatandaş ve esnaflarla bir araya gelerek ülke gündemi üzerine sohbet etti. Çarşıda coşkulu bir kabalalıkla karşılaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zaman zaman izdiham nedeniyle yürümekte zorluk yaşadı.

Ziyaret sırasında Hülya Yerlikaya isimli vatandaş, Başkan Soyer’e teşekkürlerini aktardı. Bayraklı’da yaşadığını ifade eden Yerlikaya, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremde mağduriyetle karşılaştıklarını belirtti. Depremzede olduğunu vurgulayan Yerlikaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde giderdiğini aktardı ve “Oyumuzu size verdik, bundan sonra da sonuna kadar sizin. Sizin yaptığınız iyiliği kimse yapmaz. Allah sizden razı olsun. Size çok teşekkür ederiz. Bu süreçte fatura ödemedik, tüm ihtiyaçlarımız giderildi” dedi.

“Daha güzel günlerimiz olacak, çok az kaldı”

Başkan Soyer daha sonra taksici esnafıyla çay içti ve sohbet etti. Esnafın CHP’li belediyeleri ışık ve umut olarak gördüklerini ifade etmelerinin ardından konuşan Başkan Soyer, “Sizin ışığınızı yansıtabiliyorsak ne mutlu bize. Biz ışığı sizden alıyoruz aslında. Daha güzel günlerimiz olacak. Çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

“İnsanların sabrı tükendi, herkeste büyük bir değişim umudu var”

Kuşadası çarşı gezisinin ardından yurttaşların yoğun ilgisini değerlendiren ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soyer, “Biz esnaf ziyareti diye çıktık ama bir miting oldu doğrusu. İnanılmaz bir coşku var. Çok mutluyuz. Vatandaşlarımızla beraber olmaktan, onların bu heyecan ve coşkusundan çok mutluyuz. Bu sevgi aynı zamanda bizim sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Onların sevgisine layık olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Çok daha fazla çalışacağız. İnsanların sabrı tükendi. Gerçekten büyük bir değişim umudu var herkeste, onu görüyoruz. İnsanlar büyük bir heyecanla o değişim bekliyorlar. Biz de o değişimi gerçekleştirmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız” dedi.

11 başkanın deklarasyonu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı adına okuduğu metinde ise şu ifadeler yer aldı:

“Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız için bu kez ‘Efeler Diyarı’ Aydın’da bir araya geldik. Aydın buluşmasında pandemi, savaş, iklim krizi ile gıda, enerji ve petrol ürünlerinde fiyat artışının yaşandığı son dönemde özellikle tarım alanında yaşanan güncel gelişmeler değerlendirilmiş, gelecek yıllarda yaşanması beklenen gıda temini sorununun önlenmesi adına Büyükşehir Belediyelerimizin yaptığı ve yapacağı çalışmalar ele alınmıştır. Geride bıraktığımız 3 yılda büyükşehir belediyelerimiz kırsal kalkınma alanında önemli başarılara imza atmış; kadın kooperatiflerinin ve tüm tarımsal kalkınma kooperatiflerinin desteklenmesi, sözleşmeli üreticilik, hibe destekler ve hayvancılık alanlarında üreticilerimizin yanında olmuştur. Buluşmada kırsal kalkınmadaki destekler ile bu desteklerdeki ürün ve yöntem çeşitliliğinin artırılması için yapılacak çalışmalarda kurumlarımızın birlikte hareket etme iradesi vurgulanmıştır. Gerek iklim krizi gerekse savaş nedeniyle birçok ülke ve Türkiye’miz gıda kriziyle yüzleşmektedir. 11 büyükşehir belediyesi olarak hükümeti, ülkemizde de büyümekte olan gıda krizini çözmek üzere, belediyelerimizi de içerecek şekilde ulusal bir istişare toplantısı düzenlemeye ivedilikle davet ediyoruz. Özellikle kıyı bölgelerinde geçtiğimiz sene büyük orman yangınları yaşanmış, bu yangınlara müdahale ve koordinasyon konusunda sorumluların yeterli donanıma sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Büyükşehir Belediyelerimiz, yangınlarda ve doğal afetlerde yerel yönetimlerin, vatandaşlarımızın yanında olduğunu yakından hissettirmiştir. Büyükşehir Belediyelerimizin, yaklaşan yaz ayları öncesinde orman yangını felaketlerine karşı yapacağı ortak çalışmalar değerlendirilmiş ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen ‘Orman Bilim Kurulu’nun çalışmalarının yakından takip edileceği konusunda ortak karar alınmıştır. Bu konuda Belediyelerimiz, Valilikler, Orman Bakanlığı yetkilileri ve ilgili kurumlarla acil bir toplantı yapılması gerektiğini belirtiyor, her türlü iş birliğine açık olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz. Buluşmada ayrıca ulaşım, eğitim, bilişim projeleri ve kadınların istihdama katılması hakkında değerlendirilmelerde bulunulmuştur. Büyükşehir Belediyelerimiz kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için uzun vadeli yatırımları, altyapı çalışmalarını, büyük ölçekli ulaşım ve çevre projelerini hayata geçirmektedir. Büyükşehir Belediyelerimiz, zorlu ekonomik koşullara ve anbean yükselen maliyetlere rağmen su, ulaşım ve ekmek fiyatları ile sosyal yardımlarda direnç noktalarını yukarıda tutmaya azami gayret gösterecektir. 11 büyükşehir belediye başkanı olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yapılan ve yapılabilecek tarife değişikliklerinin sorumlusu yerel yönetimler değil, merkezi yönetimdir. Hükümet yetkililerinin, Belediyelerin kur kaynaklı zararlarını karşılaması bunun yanında artan gider kalemlerine karşı gelirlerinin de aynı ölçüde artırılacağı çalışmalar yapması gerekmektedir. Millet İttifakı Belediyeleri olarak, önümüze çıkarılan tüm zorluklara ve malum ekonomik koşullara rağmen geleceğimiz için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz dünya tarihinde, en zorlu fırtınaların ardından dahi güneşin nasıl doğacağı konusunda deneyimli ve yol gösterici kimliğiyle bilinmektedir. Bizler de bu yol göstericiliğin ışığında, 3 yıllık görev dönemimizde olduğu gibi, özellikle mübarek Ramazan ayı ve sonrasında da kimseyi ayırt etmeden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak milletimizin mübarek Ramazan ayını şimdiden kutluyor; bolluk, bereket, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ sözünün takipçileri olarak yakın coğrafyamızda yaşanan Ukrayna – Rusya Savaşı’nın da son bulmasını yürekten temenni ediyoruz.”