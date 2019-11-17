Batı Köyleri  mandalina ile tanıtıldı 

Karaburun Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 12. Batı Köyleri Mandalina Şenliği, vatandaşların yoğun katılımına ve renkli etkinliklere sahne oldu. Yemekler, tatlılar yarıştı, kilolarca mandalina satıldı

İlçede narenciye üretiminin yoğun şekilde yapıldığı Küçükbahçe Köyü'nde başlayan şenlikte; Küçükbahçe, Parlak ve Salman Köyleri'nin doyumsuz ürünleri ziyaretçilerle buluştu. Mandalina, yöresel yiyecek ve içeceklerin satıldığı stantlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, ziyaretçiler, stantlarda satılan yöresel ürünlere ilgi gösterdi. Şenlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, şenliğin ev sahibi Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı yalnız bırakmadı.

Bölge kalkınacak

Karaburun'a yakışan bir şenlik düzenlediklerini belirten İlkay Girgin Erdoğan, yarımadanın gizli cennetleri olan batı köylerinin kalkınmasında, bu festivallerin önemli bir işlev yüklendiğini söyledi. Mandalina üreticilerinin yoğun emek isteyen zahmetli süreçleri tamamlayarak, ürünlerini sofralara ulaştırdıklarına dikkat çeken Erdoğan, yerel yönetim olarak ürünlerin daha fazla katma değer yaratması için işleme tesisi kurma çalışmalarına başlayacaklarını dile getirdi.

Tarihçe araştırması

12'nci Batı Köyleri Mandalina Şenliği; Gıda Mühendisi, Arkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri ve İzmir Lezzet Dergisi İmtiyaz Sahibi Sibel Önbaş'ın "Karaburun Yarımadası'nda Mandalinanın Tarihçesi ve Mandalinanın Mutfağımızdaki Yeri" konulu söyleşisi ile devam etti.

Şenlik kapsamında yerel üreticinin bilgilendirilmesi ve mandalinanın kullanım alternatiflerinin yaygınlaştırılması amacıyla birbirinden ilginç atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Kolonya, esans, mandalina cipsi ve mandalinalı lezzetler ile ilgili çeşitli atölyeler ile ziyaretçiler keyifli saatler geçirdi.

Yarışmalar düzenlendi

Ziyaretçilere gün boyu mandalina ikram edilen şenlikte, 'En Güzel Mandalina, En İyi Mandalina Yetiştiricisi', 'Geleneksel Mandalina Güzeli' yarışmaları da düzenlendi. En Güzel Mandalina Yarışması'nda en iyi ve en kaliteli mandalinayı yetiştiren üreticiler değerlendirildi. Yarışmada Küçükbahçeli Hüseyin Ak, 'En İyi Mandalina Yetiştiricisi' seçildi.

Dr. Alpaslan Bilen, Doç. Dr. Ahmet Uhri ve ve İzmir Lezzet Dergisi İmtiyaz Sahibi Sibel Önbaş'ın jüri üyeliğini yaptığı Mandalinalı Tatlılar ve Yemekler Yarışması'nda Mordoğan Yaşam Dostları Platformu üyelerinin yapmış olduğu 'Mandalina Likörlü Krema' birincilik ödülüne hak kazandı.

Geleneksel Kıyafetli Mandalina Güzellik Yarışması'nda ise Küçükbahçe Köyü'nün en güzel kızları seçildi. Yarışmada Cansu Madranlı birinci, Aleyna Dağ ikinci ve Feride Yaban üçüncü seçilirken, birbirinden güzel hediyelerin de sahibi oldu.

