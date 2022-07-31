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Bayılttıkları köpekleri boş araziye bıraktılar, 6'sı öldü!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyonla getirilip, boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sının öldüğü belirlendi. Bölgeye gelip, duruma tepki gösteren Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Gökgöz, "Kocaçeşme köyü civarına bayıltılarak atılan 20 köpeğin maalesef 6 tanesi melek olmuş. Diğer köpekleri de arıyoruz" dedi

Bayılttıkları köpekleri boş araziye bıraktılar, 6'sı öldü!
31 Temmuz 2022 Pazar 15:10

Kocaçeşme Mahallesi'ndeki boş bir araziye 27 Temmuz'da baygın halde 20 köpek bırakıldı. Bu sırada köpeklerin kamyonla bırakıldığı gören bir çiftçi, durumu Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne bildirdi. İhbarla bölgeye derneğin yönetim kurulu üyesi Nevin Gökgöz geldi. Gökgöz, araziye bırakılan köpeklerden 6'sının öldüğünü belirledi. Mahalle muhtarı ile belediyeden yardım isteyen Gökgöz, diğer köpeklerin bulunması ve tedavisi için harekete geçti. Gökgöz ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için polise şikayetçi olacağını belirtti.

'KÖPEKLERİ ÖLÜME TERK ETMİŞLER'

Köpeklerin bayıltılıp, araziye atıldığını belirten Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Gökgöz, olayın planlı olduğunu söyledi. Hayvanların ölüme terk edildiğini ifade eden Gökgöz, "Bu yapılan hayatın olağan akışına aykırı. Kocaçeşme köyü civarına bayıltılarak atılan 20 köpeğin maalesef 6 tanesi melek olmuş. Diğer köpekleri de arıyoruz. Yanımızda 2 tanesi var, onları besledik, sularını koyduk. Yeteri kadar mamaları var. Pazartesi günü Gelibolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Taner Bey'in desteğiyle bu yavrularımızı alıp, bakımlarını ve tedavilerini yapacağız. Taner Bey'e ve veteriner Engin Bey'e, teşekkür ediyorum" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #köpek #ölüm #kamyon köpek
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