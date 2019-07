BAYOSB’den yerli ve milli üretime tam destek

Yüksek teknolojiye dayalı, yerli üretimin merkezi olma hedefi ile büyüyen Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetimi, ekonomide yaşanan sıkıntılı dönemde yatırım yaparak, ithalata dur diyen ve Bağyurdu OSB’nin kurulmasına destek veren EBSO Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı Tamer Taşkın’a teşekkür etti.

Taşkın’ın ortağı olduğu Petrofer A.Ş.’nin özel gres üretimi yapan yeni fabrikasını ziyaret eden BAYOSB Yönetimi, yerli ve milli üretimin en güzel örneklerinden biri olan fabrikayı da gezerek, sonrasında Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

Üretimden başka şansımız yok

Tamer Taşkın’ın EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde iken BAYOSB’nin kuruluşuna da büyük destek sağladığını dile getiren BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, ekonomide yaşanan sıkıntılı döneme rağmen yeni fabrika kurarak, ithalatın önüne geçmeye çalışan Taşkın’a teşekkür ettiklerini söyledi. Tamer Taşkın’ın kurucusu olduğu Petrofer’in 35 yıldır Türk sanayisine hizmet verdiğini ve sürekli yatırımlar gerçekleştirerek ülkeye katma değer ve istihdam sağladığına dikkat çeken Telseren, “Yönetim Kurulu olarak bizde her şeye rağmen yatırımdan vazgeçmeyen sanayici dostumuza teşekkür etmek için buraya geldik. Ar-Ge merkezi de olan özel gres üreten ve bugüne kadar sadece ithal edilen bu ürünün bu fabrikada üretilmesi bizi çok mutlu etti. Taşkın, örnek bir tesis kurmuş. Kendisini kutluyorum. Bu tesislerin ülkemizin her noktasında yer almasını diliyorum. Türkiye olarak üretim yapmaktan başka şansımız yok. Her alanda yerli ve milli üretimimizi artırarak Atatürk’ün hedef koyduğu refah içinde, medeni bir ülke hedefine ulaşabiliriz” dedi.

İthalatın önüne geçecek, ihracat yapacak

BAYOSB’nin Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinden çok mutlu olduğunu dile getiren Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın, sanayici olarak her zaman yatırım aşkı ile ülkeye hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi. Türk sanayisine 35 yıldır hizmet verdiklerini belirten Taşkın, “İkinci fabrikamızı bu yılın başında üretime aldık. Zor bir dönem olmasına rağmen, biraz sıkıntılı olsa da yatırımımızı tamamladık. 20 farklı sektör için özel gres üretimi yapıyoruz. Üretimini yaptığımız bu gresler bugüne kadar ithal ediliyordu. İthalatın önüne geçecek, ihracata da katkı sağlayacak bu yatırımımız cari açığımızın azalmasında da faydalı olacak. Sanayici olarak bundan sonra da ülkemize yeni yatırımlarla katma değer kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.