Bayram tatilcilerinin tercihi Ege ve Akdeniz oldu!

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Ramazan Bayramı'nda, 4 bin 400 kilometreyi bulan Ege ve Akdeniz sahillerinin tatilcilerin akınına uğradığı ve iki bölgedeki 800 bin yatak kapasitesinin yüzde 80'in üzerinde doluluk yaşadığını söyledi. Yavuz, bayramda ağırlıklı olarak yazlıkçılar Ege’ye yönelirken, otel içinse Akdeniz'in tercih edildiğini kaydetti.

Bu yıl Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, Ege ve Akdeniz’deki tatil yörelerini tercih etti. 30 Nisan Cumartesi günü başlayan bayram tatiliyle Ege ve Akdeniz'deki otellerde doluluk oranları destinasyon ve otele göre değişmekle birlikte yüzde 80'den başlayıp yüzde 100'ü buluyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Çanakkale'den Hatay'a uzunluğu 4 bin 400 kilometre olan Ege ve Akdeniz sahillerinin bayram tatiliyle birlikte tatilcilerin hücumuna uğradığını söyledi. İki yıldır pandemi koşullarında zor günler geçiren yüz binlerce insanın, pandemi kısıtlamalarının gevşemesi ve yasakların kalkmasıyla soluğu sahillerde aldığını belirten Yavuz, “İki yılın ardından ilk maskesiz tatil için hafta sonunu bayram tatiliyle birleştiren tatilciler hava ve kara yoluyla sahillere akın ettiler" dedi.

İKİ BÖLGEDE 800 BİN YATAK

Farklı konaklama alternatifleriyle iç turizmden yüzde 70'lik pay alan Ege ve Akdeniz sahillerini bu bayramda yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin canlandırdığını kaydeden Yavuz, “Ege ve Akdeniz bölgeleri sadece Bakanlık belgeli 2 bin 635 otel ile 800 bin üzerinde yatak kapasitesine sahip. İki bölgedeki otellerin doluluk oranları bayram döneminde yüzde 80'in üzerinde seyrediyor" diye konuştu.

MALİYETLER ENGEL OLAMADI

Özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelenlerin yoğunluğunun hissedildiği sahillerde, yazlıkçıların daha çok Ege bölgesine yöneldiğini söyleyen Yavuz, “Otelleri tercih edenler ise Akdeniz'e yoğunlaşıyor. Yakıt fiyatlarındaki artışla tatilin maliyetinin yükselmesi pandemide bunalan insanları tatile çıkmaktan alıkoymadı. Ya tatil süresini kısaltarak ya konaklama şeklini değiştirerek herkes kendi bütçesine en uygun tatili oluşturmaya çalışıyor" dedi.

ANTALYA'DA OTELLER AÇILDI

Antalya'nın ise yurt dışından gelen misafirlerle birlikte bayram tatilinin hareketliliğini de arkasına alarak sezona devam ettiğini anlatan Yavuz, şunları söyledi:

“Yılbaşından bu yana 1 milyonun üzerinde yabancı misafir ağırlayan Antalya otellerinin hemen hemen hepsi açıldı. Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Polonya'dan gelişlerin istikrarlı bir şekilde artması ve Rusya konusunun alternatif çözümlerle olumluya evrilmesi, sezona dair umutlar veriyor. Nevruz ve Paskalya ile başlayan turizm sezonu Antalya'da bayram tatili ile devam ederken 7 ay sürmesi beklenen yaz dönemine girildi. Nisan ayının son gününde 76'sı iç hat, 226'sı dış hat olmak üzere 60 bin kişinin hava yolu ile Antalya'ya geldi. Bu sayı 2022 yılının başından bugüne kadarki en yüksek geliş oldu."

RUSYA'DAN HAREKETLİLİK ARTTI

Türk Hava Yolları'nın devreye girmesi ve ambargoya takılmayan Rus uçaklarının uçuşlarıyla Rusya'dan gelişlerde de hareketliliğin arttığını dile getiren Recep Yavuz, “30 Nisan günü Rusya'dan 38 uçuş ve yaklaşık 8 bin turist geldi. Kısa mesafeli uçakların katkısı ile Soçi- Antalya arasında kurulan köprü, geçiş döneminin bir çözümü olarak önemli bir devamlılığı sağladı. Antalya'ya nisan ayında yurt dışından gelen turist sayısı 700 bine yaklaştı. Alman ve İngilizlerin başı çektiği yurt dışı gelişlerinde, Rusya'nın devreye girmesi ile Antalya'nın eski günlerine kavuşması ümit ediliyor" diye konuştu.