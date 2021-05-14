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Bayramın ilk günü oğullarının şehit haberini aldılar!

Ağrı'da, İran tarafından teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın acı haberi, Denizli'nin Tavas ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit polis Kabalay'ın, sabah saatlerinde eşi ve ailesiyle telefonda bayramlaştığı öğrenildi

Bayramın ilk günü oğullarının şehit haberini aldılar!
14 Mayıs 2021 Cuma 09:08

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, ​İran hududunda yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli Özel Harekat polisi Veli Kabalay, İran tarafından teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehit Kabalay'ın acı haberi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Emekli memur İsmail Kabalay, oğlunun şehit olduğu haberini, Vali Ali Fuat Atik, emniyet mensupları ve askeri yetkililerden aldı. Şehidin baba evinin bulunduğu 2 katlı eve Türk bayrağı asıldı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, fenalık geçirdi. Aile üyelerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.  Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti. Şehit Kabalay'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Kabalay'ın bu sabah ailesi ve eşi ile telefonla görüştüğü ve bayramlarını kutladığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #polis şehit #denizli şehit #veli kabalay
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