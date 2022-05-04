ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ
0
'SESSİZ İSTİLA' GÖZALTISI
'SESSİZ İSTİLA' GÖZALTISI
0
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
0
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
0

Bayramlaşmaya giden ailesi onu ölü buldu!

Bayramlaşmaya giden ailesi onu ölü buldu!
04 Mayıs 2022 Çarşamba 08:36

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan evli ve 4 çocuk babası Abidin Sekendiz (69), bayramlaşmak için evine gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak’ta meydana geldi. Şükriye Akbal, eşi Faruk Akbal ile birlikte Ramazan Bayramı nedeniyle tek başına yaşayan babası Abidin Sekendiz'i ziyarete gitti. Akbal çifti zili çalıp bir süre bekledi. İçeriden ses gelmemesi üzerine kapının açık olduğunu fark eden çift eve girdi. Abidin Sekendiz’i yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan damat Faruk Akbal, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sekendiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayram ziyaretinde acıyı yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Sekendiz’in cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #ölü bulundu #turgutlu #ölüm
Önceki Haber
Duraktaki taksiyi çaldı, kaçarken 5 araca çarptı
Sonraki Haber
Bayram ziyaretinden dönen aileye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Fethiye'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Fethiye'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
0
Soba gazından zehirlenen iki kardeşten biri öldü!
Soba gazından zehirlenen iki kardeşten biri öldü!
0
Tartıştığı kardeşini öldürdü!
Tartıştığı kardeşini öldürdü!
0
Sitenin kapattığı sahili, belediye açtı
Sitenin kapattığı sahili, belediye açtı
0
Manisa'da uçurumda düşen kişi hayatını kaybetti
Manisa'da uçurumda düşen kişi hayatını kaybetti
0
Alman turist otel odasında ölü bulundu!
Alman turist otel odasında ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.