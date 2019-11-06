'Beyaz cennet' ara tatilde dolu

Denizli'de, 'beyaz cennet' Pamukkale'deki otellerde doluluk oranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil dolayısıyla yüzde 100'e yaklaştı.

'Beyaz cennet' ara tatilde dolu
06 Kasım 2019 Çarşamba 14:22

Türkiye'nin önemli turizm alanlarından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 'ara tatil' öncesi rezervasyon yoğunluğu oldu. 18 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 25 Kasım'da sona erecek 7 günlük ara tatil dolayısıyla Pamukkale'deki otellerde, günler öncesinden rezervasyon alınmaya başlandı. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'beyaz cennet'te, yerli- yabancı turistlerin yoğun ilgisi dolayısıyla otellerdeki doluluk oranı, yüzde 95'e ulaştı. Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, doluluk oranlarının turizmcileri memnun ettiğini söyledi. Şen, Pamukkale'nin iyi bir tatil seçeneği olduğunu kaydederek, "Ara tatilde, öğrencilerimiz ve veliler tatil yapma fırsatı bulacak. Pamukkale'de bu tatilden olumlu etkilendi. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Buraya gelenler, Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini yerinde görebilme şansı yakalıyor. Paraşüt ve balon turları da ziyaretçi çekiyor. Velilerin bu ara tatilde de özellikle termal bölgelere ilgi göstermesini bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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