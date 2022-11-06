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Bıçaklayarak öldürüp, araçtan attılar!

Bıçaklayarak öldürüp, araçtan attılar!
06 Kasım 2022 Pazar 16:31

Kütahya'da bir kişi yaşadığı sokakta bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak'ta bir kişinin araçtan atıldığı bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, darbedilip bıçaklandığı tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, cesedin Ekrem Yiğit'e (34) ait olduğunu, araçtan atıldığı sokakta yaşadığını tespit etti.

Yiğit'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı, bazı şüphelileri gözaltına aldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kütahya #bıçaklama #ölüm
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