Bilecik'te mezarlıkta bayramlaşma geleneği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında bayram namazı sonrası mezarlıkta toplanan vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşıp yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Bilecik'te mezarlıkta bayramlaşma geleneği
04 Haziran 2019 Salı 13:37

İlçede, vatandaşların ramazan bayramlarında sabah camiden çıktıktan sonra toplu mezarlık ziyareti geleneği asırlardır sürdürülüyor.

Bayram namazını kılan erkekler, çocuklarıyla ilçe kabristanına giderek birbirleriyle bayramlaştı. Din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından vatandaşlar yakınlarının kabirlerinin bakımını yaptı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu geleneğin Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından, Kurban Bayramı'nda da arife günü ikindi namazı sonrası yerine getirildiğini söyledi.

Tekin, "Bu sabah da camilerden çıkan 4-5 bin cemaat burada toplandı ve geçmişlerini yad ettiler. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri olan toplu ziyareti inşallah gelecek nesillere de aktarabiliriz. Halkımızın ve tüm İslam aleminin bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.

İlçe sakinlerinden Ömer Boğaz da bu güzel geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bunun genç nesillere örnek olmasını ve sürdürülmesini temenni eden Boğaz, "İnşallah bu şekilde devam eder, bayram sevincimizi, bayram mutluluğumuzu pekiştirmiş oluruz." diye konuştu.

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