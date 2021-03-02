İZMİRLİ KAYAKÇI 4 MADALYA KAZANDI
İZMİRLİ KAYAKÇI 4 MADALYA KAZANDI
0
DİKKAT! ZARARLARI DA VAR
DİKKAT! ZARARLARI DA VAR
0
KORKU DOLU ANLAR
KORKU DOLU ANLAR
0
USTA SANATÇILAR HAKKINDA KARAR
USTA SANATÇILAR HAKKINDA KARAR
0

Bir anne-baba isyanı: Çocuğumuz bizi tehdit ediyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Kenan (55) ve Şadiye K. (53) çifti, uyuşturucu madde bağımlısı olan çocukları Kerim'in (26) kendilerine eziyet ettiğini, küçük kardeşini dövdüğünü ve uyuşturucu alabilmek için evdeki eşyaları satmaya başladığını belirterek, tedavi için yardım istedi. Şadiye K., "Her gün bizleri tehdit ediyor, 'evi yakarım, sizi öldürürüm' diyor. Evde korku içinde yaşıyoruz" dedi

Bir anne-baba isyanı: Çocuğumuz bizi tehdit ediyor
02 Mart 2021 Salı 14:00

Dinar'ın Pazar Mahallesi'nde oturan belediyeden emekli Kenan K. ile Şadiye K. çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Kerim, bir süre önce uyuşturucu bağımlısı oldu. Çocuklarını tedavi ettirmek isteyen 33 yıllık evli çift, başarılı olamadı. Isparta'da bir merkeze götürülen Kerim K., yaklaşık 2 ay tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak tedaviyi kabul etmeyen Kerim, merkezden ayrıldı. Zaman zaman evden kaçan ve ailesine de eziyet eden Kerim K., son dönemde ise uyuşturucu alabilmek için evdeki eşyaları satmaya başladı.

'10 SENEDİR UYUŞTURUCU İÇİP BİZE ZULMEDİYOR'

Oğlu Kerim.'in uyuşturucu alabilmek için kendilerine eziyet ettiğini ve evdeki eşyaları götürüp sattığını anlatan Kenan K., "Çocuğumun uyuşturucudan kurtulmasını istiyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Oğlum uyuşturucu içiyor, bize zulmediyor. Evimizdeki televizyonu, elektrikli süpürgeyi çalıp götürdü. Evimdeki eşyaları götürüp uyuşturucu alabilmek için satıyor. Çok uyuşturucu içen insanlar var tanıdığım. 33 senelik evliyim, oğlum 10 senedir uyuşturucu içip bize zulmediyor. Ölümle tehdit ediyor" dedi.

'EVİ YAKARIM, SİZİ ÖLDÜRÜRÜM'

Çaresiz anne Şadiye K. ise, "Devletimizden yardım istiyorum. Oğlum bize çok eziyet ediyor. Evden her şeyimizi götürüyor. Erkek kardeşine şiddet uyguluyor. Her gün bizleri tehdit ediyor, 'evi yakarım, sizi öldürürüm' diyor. Evde korku içinde yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

A.Y.K. (14) de ağabeyinin uyuşturucudan kurtulmasını istediğini söyleyerek yardım istedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #tehdit #uyuşturucu
Önceki Haber
Kocadon, koronavirüsten yoğun bakımda
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: 128 milyar doları Londra'daki tefecilere teslim ettiniz
Kocadon, koronavirüsten yoğun bakımda
Kocadon, koronavirüsten yoğun bakımda
0
Eski kız arkadaşına kurşun yağdırmıştı: Kendimden nefret ediyorum
Eski kız arkadaşına kurşun yağdırmıştı: Kendimden nefret ediyorum
0
Aynı çiğ köfteciye ikinci kez saldırı!
Aynı çiğ köfteciye ikinci kez saldırı!
0
Çiğ köfteciye dayakta yeni gelişme: Gözaltına alındı
Çiğ köfteciye dayakta yeni gelişme: Gözaltına alındı
0
Bilinçsiz ilaçlama yüzünden 100 bin arı yok oldu!
Bilinçsiz ilaçlama yüzünden 100 bin arı yok oldu!
0
Çiğ köftecide darp edilen çalışan o anları anlattı
Çiğ köftecide darp edilen çalışan o anları anlattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.